موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني النيجري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الحرس الوطني (جيندارميري ناسيونالي) النيجري، على استاد الجنرال سيني كونتشي، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي بالعاشرة الموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز، وذلك بعد الفوز بالتاسعة التي استعصت عليه لسنوات على حساب الغريم التقليدي الزمالك في الموسم الأسبق، وهو الآن يتجهز لبدء رحلة الدفاع عن لقبه والفوز بالحادية عشر.

على الجانب الآخر، فريق جيندارميري ناسيونالي، يريد تحقيق المفاجأة وإحراج المارد الأحمر، والخروج بنتيجة إيجابية على أرضه.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني؟

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني هو السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالنيجر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات.

ونجحت قناة أون تايم سبورتس، في الحصول على إذاعة المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحرس الوطني - الأهلي السبت 16 أكتوبر 2021،

17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORTS

قناة الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيتسو موسيماني على التشكيل الآتي:

🎥| تدريبات فنية و احتفال اللاعبين والجهاز الفني بعيد ميلاد علي لطفي في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا 🦅🔝💪#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/YjXr3ZY01k — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 15, 2021