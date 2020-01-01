موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الباطن في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الباطن ليواجهه على ملعب النادي في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن هو أحد الفرق الصاعدة إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، ورغم ذلك إلا أنه يضم كوكبة من اللاعبين المميزين مما يؤكد أن مهمة قلعة الكؤوس لن تكون سهلة على الإطلاق.

الأهلي بدوره عانى من الخروج الآسيوي بصورة لم ترض الجماهير كثيرًا، ومع ذلك قررت الإدارة تجديد الثقة في المدرب مع التدعيم بعدد من اللاعبين الأجانب المميزين مؤخرًا.

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مباراة صعبة لزملاء عمر السومة في بداية الموسم، الفرصة الآن مواتية لهم لمصالحة الجماهير التي لن تقبل سوى بأن يعود الفريق لمنافسة الهلال والنصر على درع الدوري من جديد.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة الأهلي والباطن وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي والباطن؟

تقام مباراة الأهلي والباطن مساء الأحد 18 أكتوبر 2020، الموافق 1 ربيع الأول 1442، على ملعب نادي الباطن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الأهلي والباطن مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الباطن - الأهلي نادي الباطن الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر KSA Sports HD

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

الأهلي كامل الصفوف بدون إصابات أو غيابات تذكر وسيكون بالقوة الضاربة في حفر الباطن بغية الحصول على ثلاث نقاط.

ويتوقع أن يعتمد المدرب فلادان على تشكيلته المعتادة بمحمد العويس في حراسة المرمى مع ثلاثي دفاعي يتزعمه لوكاس ليما وعلى الأطراف سلمان المؤشر وفي منتصف الملعب محمد الفتيل على أن يكون عمر السومة هو المهاجم كالعادة.