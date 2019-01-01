موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
أحمد جمال
يستضيف الأهلي فريق كانو سبورت الغيني ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، 28 محرم 1441 هجرياً، وسيستضيف اللقاء ملعب برج العرب.
استطاع المارد الأحمر أن ينتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد أحرزهم كلً من صلاح محسن ووليد سليمان على استاد مالابو الغيني، وكان الشياطين الحُمر قد تخطوا دور الـ64 بسهولة بعد انتصاره على فريق أطلع بره السوداني برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، قبل أن يُمطر شباك الفريق السوداني بـ9 أهداف في مباراة الإياب.
على الجانب الآخر ففريق كانو سبورت استطاع أن ينتصر على فريق ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، ثم تعادلوا بنتيجة (1-1) في لقاء الإياب قبل أن يقابل القلعة الحمراء في ذهاب دور الـ32 ويُهزم بهدفين دون مقابل.
وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20.
أكثر الفرق حصداً للبطولات في العالم حتى صيف 2019
موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة
احتفال الأهلي على طريقة مؤمن زكريا: ننتظر عودتك
|
المباراة
|
الملعب
|
الموعد
|الحكم
|
القناة الناقلة
|الأهلي - كانو سبورت
|
برج العرب
|الجمعة 27 سبتمبر 2019،
28 محرم 1441،
|-
|
ON SPORT
الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي
لن يفتقد الأهلي لخدمات أي من لاعبيه في لقائهم القادم ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.
تفاصيل اجتماع وفد #الأهلي في ريال مدريد pic.twitter.com/WBGpldgdoY— النادي الأهلي (@AlAhly) September 27, 2019
من المتوقع أن يبدأ المدرب رينيه فايلر بنفس الطريقة التي يعتمد عليها منذ توليه للمهمة التدريبية للشياطين الحُمر، مع وجود بعض التغييرات في اللاعبين لإراحة بعضهم، خاصة وأن الفريق متقدم في النتيجة في مباراة الذهاب خارج الديار، ومن المتوقع أن يدفع بكلً من أيمن أشرف ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع الإعتماد على محمود وحيد ومحمد هاني كظهيرين، والدفع بصلاح مُحسن لقيادة الهجوم، ومن خلفه كلً من رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ.
اقتراح لإقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو
التشكيل | 4-2-3-1