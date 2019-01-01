موعد المباراة القادمة للأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري

تعرف على موعد المباراة القادمة للأهلي ضد حرس الحدود وذلك في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري، والقنوات الناقلة للمباراة

أبانوب صفوت

يستعد ستاد القاهرة لاستضافة المباراة التي ستجمع بين نادي الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز مع فريق حرس الحدود، وذلك يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجرياَ، في مباراة مثيرة مرتقبة بين الطرفين.

يسعى المارد الأحمر لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه المباشرين أمثال الزمالك وبيراميدز، وفي حال نجح في الفوز في كل مبارياته المتبقية، سيبتعد في الصدارة عن أقرب منافسيه بفارق خمس نقاط كاملة، على الرغم أن الفوز على وادي دجلة بثلاثية كان كافياً لمنحه الصدارة مبكراً بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري.

يعتبر حرس الحدود من أكثر الأندية التي تطورت هذا الموسم في الدوري المصري، ولطالما كانت مواجهات الأهلي مع طارق العشري في غاية الصعوبة، لذا لن تكون المهمة سهلة أبداً للمدرب السويسري فايلر ورجاله، حيث يحتل الفريق الترتيب السابع بعد التعادل سلبياً مع مص وبرصيد 10نقاط.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة