موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي الأهلي ضيفًا على نظيره الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022، وذلك في ملعب نادي الحزم.

الأهلي بدأ النسخة الحالية من الدوري السعودي بالتعادل مع الفيصلي بهدف لكل فريق، كما فرّط في اللقب الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة.

أما نادي الحزم فبدأ الدوري السعودي بصورة رائعة ولعب مباراة جيدة أمام التعاون انتهت بالتعادل 3-3.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الحزم؟

موعد مباراة الأهلي ضد الحزم هو يوم الخميس 19 أغسطس 2021، الموافق 11 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، السادسة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحزم؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الحزم الخميس 19 أغسطس 2021،

11 محرم 1443،

19:10 السعودية، 18:10 مصر شاهد

Shahid VIP ملعب الحزم

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيسنيك هاسي على التشكيل الآتي..

وصول بعثة الفريق الكروي الأول إلى القصيم📸⚽️💚#الأهلي_الحزم pic.twitter.com/45T4HrlPrG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 18, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

هاني الصبياني - دانكلير - معتز هوساوي - عبد الله حسون

نوح الموسى - فيليب براداريتش

سلمان المؤشر - باولينيو - عبد الرحمن غريب

عمر السومة