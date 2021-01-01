موعد مباراة الأهلي ضد التعاون والقنوات الناقلة في الدوري السعودي 2021

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد التعاون في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، مباراة هامة تجمع بين الأهلي والتعاون، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

الراقي يدخل المباراة، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، وفقدان الكثير من النقاط كان آخرها في الجولة الماضية أمام الرائد، عندما خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع الأهلي للمركز السابع بعدما كان ينافس على اللقب.

على الجانب الآخر التعاون يعيش في الفترة الماضية، سلسلة من النجاحات جعلت الفريق يدخل إلى المربع الذهبي، وينافس على مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد التعاون في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد التعاون، هو يوم الخميس 15 أبريل 2021 الموافق 3 رمضان 1442، وستقام في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي ضد التعاون عبر موقع جول.