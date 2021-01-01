موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد الأهلي القادمة ضد سونيديب في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر؟

يستضيف ستاد السلام مباراة الأهلي ضد سونيديب في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وذلك يوم الثلاثاء القادم 5 يناير 2021.

فاز النادي الأهلي بمباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، ليضع قدمًا بذلك في دور المجموعات الذي سيبدأ في فبراير القادم.

فريق سونيديب لا يوجد لديه أي خيار غير الفوز على المارد الأحمر في عقر داره للتأهل للدور التالي، وهي المهمة التي تعد شبه مستحيلة، وقد شارك بطل النيجر في البطولة هذا العام من الدور التمهيدي، وكانت مواجهته ضد نادي مقديشيو سيتي وفاز عليه ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-0.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي وسونيديب؟

موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب في إياب دور 32 في دوري أبطال إفريقيا هو يوم الثلاثاء القادم 5 يناير 2021، وتقام باستاد السلام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا، لكن بدايةً من دور المجموعات، وهو ما يعني أن مباريات الدورين التمهيدي والأول تذاع على القنوات المفتوحة.

حصلت قناة النادي الأهلي على حقوق مباراة الذهاب بين الأهلي وسونيديب، ومن المرجح أن تذيع مباراة الإياب أيضًا لكن لم تخرج أي تأكيدات حتى الآن.