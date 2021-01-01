موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل استاد الدفاع الجوي، مباراة هامة وقوية في الأسبوع العاشر من الدوري المصري، بين الأهلي وبيراميدز، في قمة من قمم الكرة المصرية.

المارد الأحمر يدخل المباراة، وعينه على أكثر من هدف لتحقيقه، أولهما هو الاستعداد لكأس العالم للأندية ومواجهة الدحيل القطري، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لمواصلة طريقه في الحفاظ على لقبه، فضلًا عن أهمية الفوز على بيراميدز لقوة المباراة بين الفريقين للكثير من العوامل.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد لعب 8 مباريات وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي لعب 7 مباريات.

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على الجانب الآخر، بيراميدز هذا الموسم، لم يصل إلى قمة مستواه حتى الآن فبعد لعب مباريات حقق فيهم ثلاثة انتصارات ومثلهم تعادلات وخسارة وحيدة، ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من القمة.

بيراميدز يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد لعب 7 مباريات، وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثالث الذي لعب 8 مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

وفي الأسطر التالية، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، والقنوات الناقلة للمباراة.

ما موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، هو الثلاثاء 26 يناير 2021، على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم القناة بنقل مباراة الأهلي وبيراميدز.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.