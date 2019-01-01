موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف النادي الأهلي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت 28 ديسمبر 2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

لدى الأحمر رصيد ثلاث نقاط استطاع الحصول عليها على حساب الهلال السوداني في الجولة الثانية بعد أن تلقى خسارة في الجولة الأولى من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على الملعب الأولمبي برادس، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة والحصول على الثلاث نقاط فبالطبع مباريات أفريقيا لها أهمية خاصة وعلى الرغم من المستوى الرائع الذي يظهر به الأهلي في الوقت الحالي، حيث لم يخسروا إلا مباراة واحدة منذ تولى المدير الفني السويسري رينيه فايلر إدارة الفريق، إلا أن اللقاء سيكون صعب.

على الجانب الأخر فريق بلاتينيوم فشل في حصد أى نقطة حتى الآن، فقد خسر في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني ثم خسر مجدداً أمام النجم الساحلي على ملعبه بثلاثية نظيفة، وقد يبدو الخصم صيد سهل ولكن لايمكن الاستهانة أبداً بمباراة في دوري أبطال إفريقيا، ومما يعطي أيضاً للمباراة أهمية خاصة حصول الأهلي على موافقة أمنية بحضور 10ألاف مشجع، حيث سيعطي وجود الجماهير في المدرجات حماس أكبر للفريق وروح أفضل للمباراة ككل.

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - بلاتينيوم استاد السلام السبت 28 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين المهمين للإصابة، هم حمدي فتحي ورمضان صبحي ومروان محسن ومحمود وحيد، كما استبعد فايلر صالح جمعة وصلاح محسن من قائمة المباراة لوجهة نظر فنية.

سيبدأ الشناوي في حراسة مرمى المارد الأحمر، وأمامه الرباعي الدفاعي معلول وأشرف وربيعة ومحمد هاني، وسيتكون الوسط من الثنائي السولية وديانج، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم أجايي وأفشة والشحات، وسيقود الهجوم وليد أزارو.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

وليد أزارو

الغيابات والتشكيل المتوقع لبلاتينيوم

لا توجد غيابات للإصابة أو الإيقاف في صفوف نادي بلاتينيوم، وسيكون الفريق كامل العدد أمام الأهلي ، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بنفس طريقته الدفاعية التي خاض بها مباراتي الهلال والأهلي.

التشكيل | 3-5-2