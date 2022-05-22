موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة استثنائية في الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تجمع بين النصر والأهلي.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الأهلي والنصر في الجولة 28 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة أمام النصر؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصر هو السبت 28 مايو 2022 على ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وأبها من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.