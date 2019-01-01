موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري 2018-19، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء القادم 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

فقد الشياطين الحُمر نقطتين مهمين في مشوارهم نحو الحفاظ على اللقب، بتعادل أمام الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة 33 من الدوري المصري، وبالرغم من هذا التعادل ظل المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 32 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا جيدًا حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بتروجيت، وانتهت بالتعادل السلبي يدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف المصري صاحب المركز الرابع، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل فى 9 وخسر في 11 لقاء.

سلسلة الانتصارات تتوقف – الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقنوات الناقلة

بعد إعلان مواعيد بعض المباريات - جلسة حاسمة بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة المقاولون العرب - الأهلي استاد برج العرب الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي في اللقاء ضد المقاولون محمد محمود والظهير الأيسر محمود وحيد بسبب الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

⁧#الأهلي⁩ يوقع بروتوكول مع ⁦@UNICEF_Egypt⁩ يونيسف لحماية حقوق الطفل في إطار دوره الرائد في خدمة المجتمع مرسخا حقيقة أنه ليس مجرد نادي رياضي .شهد التوقيع كلا من ⁦@bibo⁩ رئيس النادي و ⁦@BrunoMaesUnicef⁩ ممثل يونيسف مصر وتم إطلاق مبادرة ⁧#جول_لكل_طفل pic.twitter.com/CZ2d41DODG — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 22, 2019

سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي وفي الوسط سيتواجد حسام عاشور بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الأمام وليد أزارو.







التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

عمرو السولية - حسام عاشور

رمضان صبحي - صالح جمعة - حسين الشحات

وليد أزارو

الغيابات والتشكيل المتوقع للمقاولون

لن يفتقد فريق المقاولون العرب في لقاء الأهلي القادم في الدوري المصري الممتاز أي لاعب بسبب الإصابة، باستثناء طاهر محمد طاهر الذي تم استبعاده بسبب الخوف من تفاقم الإصابة التي كان يعاني منها قبل التوقف الأخير، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيواصل المدرب عماد النحاس في الطريقة والتشكيل التي الذي يخوض به مبارياته في الدوري، وسيدفع بإبراهيم صالح ومحمد سمير في قلب الدفاع، وسيقود خط الهجوم أحمد علي.

التشكيل | 4-2-3-1