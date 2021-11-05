موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي المقاولون العرب ضيفًا على النادي الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وذلك على ستاد السلام بالقاهرة.

فاز الأهلي بخمسة أهدافٍ لثلاثة على الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وانطلق إلى قمة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن بيراميدز.

المقاولون العرب جمع 4 نقاط منذ بداية الموسم حتى الآن، ففي الجولات الثلاثة الأولى تعادل في مباراة وفاز أخرى وخسر الثالثة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب هو يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 على ستاد WE الأهلي (السلام).

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب عن طريق النسخة العربية من موقع جول.