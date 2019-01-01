موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019-20

أحمد جمال

يستضيف الأهلي فريق كانو سبورت الغيني ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، 28 محرم 1441 هجرياً، ولم يتم تحديد الملعب الذي سيستضيف اللقاء في مصر حتى الآن.

استطاع المارد الأحمر أن ينتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد أحرزهم كلً من صلاح محسن ووليد سليمان على استاد مالابو الغيني، وكان الشياطين الحُمر قد تخطوا دور الـ64 بسهولة بعد انتصاره على فريق أطلع بره السوداني برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، قبل أن يُمطر شباك الفريق السوداني بـ9 أهداف في مباراة الإياب.

على الجانب الآخر ففريق كانو سبورت استطاع أن ينتصر على فريق ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، ثم تعادلوا بنتيجة (1-1) في لقاء الإياب قبل أن يقابل القلعة الحمراء في ذهاب دور الـ32 ويُهزم بهدفين دون مقابل.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20.

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موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة

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