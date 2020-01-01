موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد المباراة المقبلة للأهلي المصري أمام الهلال السوداني في إطار الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة..

يحل الأهلي المصري ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني مساء الأول من فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين، والهلال على وجه التحديد يدخل المباراة بعنوان الفوز ولا سواه من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في الوقت نفسه فإن النتيجة الإيجابية التي حققها الأهلي أمام النجم الساحلي خففت الحمل قليلًا على كتيبة رينيه فايلر، فسيكفيها العودة من السودان بالتعادل لضمان الوجود في الدور المقبل.

مباراة يتوقع أن تكون مثيرة للغاية بين الطرفين، فالهلال سيرفع التحدي بينما المارد الأحمر سيحاول التعامل بخبرته الإفريقية الكبيرة لتخطي الأزمة الراهنة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة..

جاريدو: أنا آخر بطل مع الأهلي في أفريقيا، ولا أزمات في النجم

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة