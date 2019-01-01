موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الاهلي القادمة ضد الهلال في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على استاد جامعة الملك سعود

محمد مصطفي

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين الهلال والأهلي ، وذلك يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، الموافق 12 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

حقق الزعيم فوزًا كبيرًا على مضيفه أهلي جدة بنتيجة (4-2) ، في إطار مباريات الذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، يحتاج الفريق فى هذه المباراة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكان الهلال تأهل بعد ان جمع 13 نقطة من ست مباريات نجح فى تحقيق الفوز فى 4 منهما وتعادل فى مباراة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران

على الجانب الأخر يدخل العميد المباراة ويحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر أو بعد خسارته من الهلال على أرضه ووسط جماهيره بملعب الجوهرة المشعة بنتيجة (4-2)، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تمكن نادي الاهلي من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، وتأهل كوصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق ثلاث انتصارات وخسر مثلهما.

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موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة

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