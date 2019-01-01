موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيصلي في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في إطار الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19

محمد مصطفي

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية يوم السبت القادم 11 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 6 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19.

يدخل الراقي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة على يد السد القطري بهدف دون رد، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يأتي الإمبراطور في المركز الخامس برصيد 49 نقطة خلف التعاون صاحب المركز الرابع الذي يمتلك 52 نقطة، وحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في أربع وخسر تسع مباريات.



سيدخل الفيصلي اللقاء وهو منتشياً بالانتصارعلى الفيحاء بنتيجة (4-3)، ليأتي الفريق في المركز السادس برصيد 43 نقطة خلف الراقي صاحب المركز الخامس الذي يمتلك 49 نقطة، وحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في سبع وخسر تسع مباريات.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

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