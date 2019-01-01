موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي، فى الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019

محمد مصطفي

يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء 22 مايو 2019، الموافق 17 رمضان 1440 هجريًا، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.



كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد سموحة وانتهت بفوزصعب وغالي بهدف فى الدقائق الاخيرة، ليستمر في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فبعد مرور 30 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

يعيش الدراويش موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الإنتاج الحربي وأنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب كلية الشرطة، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة خلف مصر المقاصة صاحب المركز السادس بفارق سبع نقاط، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وخسر عشر مباريات.

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