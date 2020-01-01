كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد في الوحدة في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة..

يستقبل ملعب الملك عبد العزيز بمكة قمة من قمم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يستضيف الوحدة نظيره الأهلي في إطار ربع نهائي البطولة مساء السبت 18 يناير 2020، الموافق 23 جمادي الأول 1441 هجريًا.

ويُعد أصحاب الأرض من أفضل الفرق على الصعيد المحلي السعودي هذا الموسم، حيث تمكنوا من فرض نفسهم في قمة ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحققوا نتائج مميزة أمام جميع الكبار.

في الوقت نفسه فإن قلعة الكؤوس تعيش حالة من التذبذب في النتائج رفقة كريستيان جروس أنهتها بفوزٍ ثمين على أبها، ويسعى الأهلي لاستعادة لقبه المفضل الكأس مجددًا إلى خزائنه.

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موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة
الوحدة - الأهلي ملعب الملك عبد العزيز السبت 18 يناير 2020،
23 جمادي الأول 1441،
18:40 بتوقيت السعودية، 17:40 بتوقيت مصر		 الرياضية السعودية

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