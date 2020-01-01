موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الوحدة مساء الجمعة 14 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 20 جمادي الآخر 1441 هجريًا، على ملعب الملك عبد العزيز بمكة في إطار الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من أن هذه ليست الفترة الأفضل لقلعة الكؤوس في ظل الضغوطات التي يتعرض لها كريستيان جروس وإمكانية إقالته، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمطاردته لثنائي القمة وبالتبعية يحفظ حظوظه في تحقيق الدوري مرة أخرى مع مدربه السويسري.

في الوقت نفسه فإن الوحدة هذا الموسم يعيش حالة مميزة رفقة المخضرم كارينيو، فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي و8 نقاط عن المتصدر الهلال، مما يُبرز مدى قوته وعمق تأثيره في البطولة المحلية حتى الآن.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة