موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي المصري القادمة ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من النجم..

فشل الأهلي المصري في أن يُحقق أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتلقى هزيمة من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

حكم المباراة منح الأهلي بطاقة حمراء في أول ربع ساعة على أيمن أشرف في لقطة مثيرة للجدل، ولكنها جعلت الأهلي يكمل المباراة بعشرة لاعبين مما كان له تأثير كبير على مستوى المارد الأحمر هجوميًا ودفاعيًا.

في المجموعة ذاتها، حقق الهلال السوداني فوزًا على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف في أم درمان، ليجعل المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال في غاية الأهمية والإثارة والندية لكلا الفريقين.

ملعب السلام بالقاهرة سوف يفتح أبوابه مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، الموافق 9 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

كتيبة رينيه فايلر ستدخل المباراة وعينها على الانتصار ولا شيء سواه حتى لا تدخل في الحسابات المعقدة، فهزيمة أخرى تعني وصول الهلال إلى النقطة السادسة إلى جانب تواضع بلاتينيوم مما سيجعل النجم على الأرجح في الصدارة بست نقاط أيضًا.

تاريخيًا، دائمًا ما كانت مباريات الهلال والأهلي مثيرة سواء في القاهرة أو أم درمان، مما يجعل الجميع ينتظر مباراة مثيرة للغاية بين عملاقي مصر والسودان.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة لها..

وائل جمعة: الحكم ذبح الأهلي أمام النجم الساحلي

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة