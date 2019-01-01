موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وما هي القنوات الناقلة

يفتح الملعب الأولمبي برادس أبوابه لاحتضان قمة من القمم الإفريقية، عندما يحل الأهلي المصري ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، في المباراة المزمع إقامتها يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، الموافق 2 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي المصري يعيش حالة مميزة للغاية حاليًا رفقة مدربه السويسري رينيه فايلر، والذي أقدم على إجراء تغييرات تكتيكية كثيرة ساهمت في تطور أداء الفريق والذي لم يهزم معه على الصعيد المحلي في أي مناسبة وكذلك إفريقيًا.

في الوقت نفسه فإن النجم الساحلي لا يعيش أفضل فتراته، ولكن يمكن القول أنه منتشٍ إلى حد كبير بتعين خوان كارلوس جاريدو كمدرب جديد في الأيام القليلة الماضية، والذي سبق له وأن كان مدربًا للأهلي أيضًا.

الأهلي يطير إلى تونس عقب مواجهة الجونة على متن طائرة خاصة

الأهلي قادم من فوق كبير في الدوري المصري على الجونة بأربعة أهداف نظيفة جعله يتصدر ترتيب البطولة، مما يُزيد الحالة النفسية المميزة لزملاء وليد سُليمان الذي أحرز هاتريك في شباك الفريق الساحلي.

يمكن القول أن الأهلي يضع دوري أبطال إفريقيا كهدفه الأول في السنوات الأخيرة، ولكن رغم ذلك عانى الفريق من فشل ذريع بعد الخسارة في نهائيين متتاليين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، قبل أن يُهزم العام الماضي في ربع النهائي بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي في كارثة كبيرة لا يمكن نسيانها.

يجب أيضًا الإشارة إلى أن آخر مواجهة جمعت الأهلي بالنجم الساحلي كانت في النسخة قبل الماضية، وتحديدًا في الدور نصف النهائي، وحقق الأهلي حينها انتصارًا كبيرًا بستة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب، مما يجعل هذه المباراة بمثابة الثأر بالنسبة للفريق التونسي.

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة الاتحاد الأفريقي يُعدل مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا ويُحدد موعد النهائي