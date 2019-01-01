موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الهزيمة في الدوري السعودي من الشباب بهدف نظيف..

يستقبل ملعب مدينة الملك سلمان بن العزيز الرياضية مباراة قوية بين صاحب الأرض، الفيحاء، أمام الأهلي، يوم الخميس 2 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قلعة الكؤوس تلقت هزيمة لن تكن متوقعة على يد الشباب بهدف نظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الهزيمة الثانية هذا الموسم منذ وصول المدرب كريستيان جروس إلى سُدة الحكم في الأهلي.

في الوقت نفسه فإن الفيحاء قدّم مباراة بطولية أمام النصر، لكن لظروف النقص العددي والطرود، تلقى هزيمة ثقيلة في آخر الدقائق من العالمي، مما يُنذر بأن مهمة الراقي لن تكون سهلة على الإطلاق.

لطالما كان كأس الملك في السعودية حافلًا بالمفاجآت، وليس أدل على ذلك من التعاون الذي انتصر في العام الماضي على الكبيرين الهلال والاتحاد وحقق اللقب، بالتالي، فإن المباراة ستكون اختبارًا صعبًا لزملاء عمر السومة.

التشكيل الأفضل بالدوري السعودي خلال عام 2019

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة..



موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة