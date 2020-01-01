موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العدالة في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة..

يفتح ملعب الأمير عبد الله بن جلوي أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين العدالة صاحب الأرض والجمهور أمام الأهلي، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة المقرر لها مساء 1 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في غاية الأهمية بالنسبة لكتيبة المدرب كريستيان جروس في سبيل مواصلة السعيّ نحو مطاردة صدارة الدوري.

بينما يُعاني العدالة كثيرًا هذا الموسم بتواجده في مراكز الهبوط، لكنه لم يكون بالند الهيّن أمام قلعة الكؤوس، وليس أدل على ذلك من تعادله مع كبير جدة الآخر، الاتحاد، بدون أهداف في الجولة الماضية.

الأهلي يود استغلال تعثر الهلال في الجولة الماضية والذي قلّص الفارق بينه وبين الصدارة إلى 4 نقاط فقط، ولا يزال النصر أحد المتنافسين بقوة على اللقب أيضًا مع الكبيرين.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد العدالة والقنوات الناقلة..



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موعد مباراة الأهلي ضد العدالة والقنوات الناقلة