موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك فى الدوري المصري 2019-20.

تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري 2018-19، على ملعب برج العرب

محمد مصطفي

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي قمة مصرية تجمع بين الأهلي والزمالك، ويستضيف اللقاء استاد برج العرب، وذلك يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2019-20.

حقق المارد الأحمر انتصاره الثالث على التوالي، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق أسوان بملعب الأخير بنتيجة (5-1)، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2019-20، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 متصدرًا الدوري بالعلامة الكاملة حتي الآن، وحسم الشياطين الحُمر لقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

على الجانب الآخر، تعادل الزمالك بهدف لمثله أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري المصري هذا الموسم، فى المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، ليفتقد أبناء ميت عقبة أول نقطتين فى سباقه مع منافسه التقليدي النادي الأهلي، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ 7 نقاط من ثلاث جولات يحتل بهم المركز الرابع، متساويًا مع كلً من بيراميدز، المقاولون، أصحاب المركز الثاني والثالث بفارق الأهداف

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