موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتفاق في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

من أجل تصحيح المسار، يستقبل الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة نظيره الاتفاق، وذلك لحساب الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل التوقف الدولي عانى الأهلي كثيرًا، فلم يتمكن من تحقيق أي فوز بأول 7 مباريات، وخسر الديربي أمام الاتحاد.

تحتل قلعة الكؤوس المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط من 7 مباريات، وهو ما تسبب في طرح أسئلة كثيرة حول مستقبل المدرب هاسي على رأس القيادة الفنية للفريق.

من جهة أخرى، الاتفاق هو الآخر ليس في أفضل أحواله، حيث جمع 7 نقاط من 7 مباريات ولا يظهر أبدًا بنفس صورة التألق في الموسم الماضي.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والاتفاق وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتفاق؟

موعد مباراة الأهلي والاتفاق هو السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.