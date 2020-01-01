موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون، وما هي القنوات الناقلة؟

سيتعين على الأهلي التوجه إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة مساء الأربعاء 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، لملاقاة خصم عنيد وهو التعاون، في إطار الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه المباراة من المباريات الفيصلية في صراع المربع الذهبي بالدوري السعودي، ففي حال أن فاز سكري القصيم فسيقلص الفارق كثيرًا مع قلعة الكؤوس ويصبح على بعد نقطتين فقط من الفريق الجداوي.

الأهلي حاليًا بدأ في التحسن التدريجي مع وصول المدرب ميلوفيتش خلفًا للمقال كريستيان جروس، ولكن هذا التحسن سيصطدم بفريق يعيش حالة من الاستقرار طوال الموسم ولطالما على مر التاريخ ما كان كابوسًا للفرق الكبيرة في الكرة السعودية.

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موعد مباراة الأهلي ضد التعاون والقنوات الناقلة