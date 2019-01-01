موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون فى الدوري السعودي 2019-20

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، والتي تستضيفها مدينة الملك عبد الله الرياضية

أحمد جمال

تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة الأهلي ضد التعاون يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

على الرغم من تعثر الراقي في جولاته الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 حيث تلقى هزيمة وتعادل في مباراتين، إلا أنه عاد في الجولة السابقة بشكل جيد واستطاع أن ينتصر على الفيحاء بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الإمبراطور إلى النقطة 11 محتلاً للمركز الثالث وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.

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على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط، حققهم من تعادل وحيد وانتصارين آخرهم كان في الجولة الماضية على أبها، حيث استطاع سكري القصيم أن يفوز بهدف دون رد ليعود من جديد إلى وسط المركز بعيداً عن مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

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موعد مباراة الأهلي ضد التعاون والقنوات الناقلة