موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الأهلي، وما هي القنوات الناقلة لديربي جدة التاريخي؟

قمة جديدة مثيرة من قمم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقي الاتحاد مع الأهلي في ديربي مدينة جدة التاريخي الذي دائمًا ما يحظى بمتابعة كبيرة من كافة أرجاء الوطن العربي ودائمًا ما يمنح المتابعين الندية والمتعة.

وعادت كرة القدم السعودية إلى الحياة مرة أخرى بصورة رسمية منذ الثلاثاء 4 أغسطس بعد التوقف الذي دام أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا، وذلك باستئناف الجولة 23 من الدوري، على أن تكون نهاية المسابقة في شهر سبتمبر.

الاتحاد تلقى هزيمة غير متوقعة على يد أبها بعدما كان متقدمًا بهدف ليخسر بهدفين، مما يجعل الفارق بينه وبين مراكز الهبوط نقطة واحدة فقط في كارثة تزيد من أهمية تحقيق الانتصار على الأهلي.

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في الوقت نفسه فإن قلعة الكؤوس عادت بالشكل الأفضل على الإطلاق من خلال الفوز على الحزم واستمرار ملاحقة المركز الثالث، الآن التركيز بأكمله ينصب على الفوز بالديربي وزيادة آلام الغريم الأزلي اللدود.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي؟

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد أمام الأهلي مساء الأحد الموافق 9 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 19 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب الجوهرة المشعة.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد ضد الأهلي مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.