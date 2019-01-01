موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد فى الدوري السعودي للمحترفين 2019-20

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والاتحاد، وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

سقط الراقي أمام الحزم بهدفين دون رد، فى الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع النصر الذي يحتل المركز الخامس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمتين.

على الجانب الآخر، تلقي العميد الهزيمة الأولى له في فى الدوري أمام فريق أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، فحتى الآن النمور العميد 8 مباريات استطاع أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتلقي الهزيمة فى خمس مواجهات.

الشمراني: نشعر بالإحباط لكن الهزائم لن تؤثر علينا بديربي الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

فيديو | حسرة جماهير الأهلي بعد الخسارة من الحزم