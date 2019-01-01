موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في إطار الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية يوم السبت القادم 11 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 6 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19.

يدخل الراقي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة على يد السد القطري بهدف دون رد، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يأتي الإمبراطور في المركز الخامس برصيد 49 نقطة خلف التعاون صاحب المركز الرابع الذي يمتلك 52 نقطة، وحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في أربع وخسر تسع مباريات.



سيدخل الفيصلي اللقاء وهو منتشياً بالانتصارعلى الفيحاء بنتيجة (4-3)، ليأتي الفريق في المركز السادس برصيد 43 نقطة خلف الراقي صاحب المركز الخامس الذي يمتلك 49 نقطة، وحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في سبع وخسر تسع مباريات.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

محمد عبدالشافي يعود إلى مصر لإجراء جراحة بالركبة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الفيصلي - الأهلي مدينة المجمعة الرياضية السبت 11 مايو 2018،

6 رمضان 1440 ،

22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد KSA SPORT HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيغيب عن الراقي في اللقاء معتز هوساوي ومتوسط الميدان جوزيف دي سوزا والظهير الأيسر محمد عبد الشافي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عمر السومة عقب الإصابة التي تعرض لها أمام السد القطري، وأخيراً لن يغيب أي لاعب للإيقاف

سيبدأ المدرب خورخي فوس بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع معقل الأسود، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد العويس، وأمامه الرباعي حسين عبد الغني، باولو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد، وفي الوسط سيعتمد على كلاوديو بايزا بجانب نوح الموسي، وأمامهم الثلاثي سلمان المؤشر، ديجانيني تافاريس، والروماني نيكولاي ستانسيو، وفي الأمام سيبدأ مهند عسيري بديلا للمصاب عمر السومة.





التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

حسين عبد الغني - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد

نوح الموسي - كلاوديو بايزا

سلمان المؤشر - نيكولاي ستانسيو - دجانيني تافاريس

مهند عسيري

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيصلي

لن يفتقد فريق العنابي أي لاعب للاصابة أو الإيقاف، وسيكون بكل أسلحته أمام الأخضر فى هذه المباراة

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صور من تمارين الفريق الأول مساء اليوم #الفيصلي pic.twitter.com/wOBMxmglmm — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) ٨ مايو ٢٠١٩

سيواصل المدرب الحميدي العتيبي على الطريقة والتشكيل التي بدأ بها اللقاء الأخير ضد الفيحاء، وسيخوض خط الهجوم المهاجم الكولومبي كالديرون، وسيقود خط الوسط فهد الأنصاري وحسين آل منصور بجواره سلطان مندش.



التشكيل | 4-2-3-1

مصطفي ملائكة

عوض خريص الصقور - انتي بوليتش - إيغور روسي - حمدان الشمراني

لويس جوستافو - خاليم هيلاند

روجيري دي كوتينيو - حسين آل منصور - فهد الأنصاري