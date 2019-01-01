موعد مباراة الأهلي ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب نادي الحزم أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والحزم، وذلك يوم السبت 26 أكتوبر 2019، الموافق 27 صفر 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

تخطى الراقي فريق التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "الجوهرة"، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 14 واحتفظ بمكانه في المركز الثالث بفارق نقطة عن الوحدة الوصيف، وبفارق خمس نقاط عن الزعيم صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي فى سبع مباريات أن يحقق الانتصار في أربع مواجهات، وتعادل في 2، وتلقى هزيمة.



يقدم فريق الحزم بداية جيدة حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط خلف النصر بفارق نقطة الذي يحتل المركز السادس، وكانت آخر مباريات الحزم في الدوري أمام الفيصلي وخسروا بهدف نظيف، فحتى الآن وبعد سبع مبارايات حقق الحزم الفوز في ثلاث وتعادل في مثلهما وخسر مباراة.

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موعد مباراة الأهلي ضد الحزم والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري السعودي 2019-2020 بعد الجولة السابعة

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الحزم - الأهلي استاد نادي الحزم السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

17:10 بتوقيت مصر، 19:10 بتوقيت السعودية KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لايوجد غيابات فى صفوف الراقي بسبب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذا اللقاء.

شباب #الأهلي يتغلب على الاتحاد بثلاثية نظيفة ودياً pic.twitter.com/cvqIWPfp7Y — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 24, 2019

سيبدأ المدرب كريستيان جروس أول لقاء له منذ عودته من جديد لأهلي جدة، ومن المتوقع أن يدفع بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثانئي، نوح الموسى، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد دجانيني تفاريس.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس بيدرو دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - عبدالله تارمين

نوح االموسي - حسين المقهوي

عبدالفتاح عسيري - ألفيس ساريتش - يوسف بلايلي

دجانيني تفاريس

الغيابات والتشكيل المتوقع للحزم

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد النصر، وسيكون الفريق كامل العدد وجميع الخيارات متاحة أمام المدرب دانييل إسايلا.

2-2#الحزم

تدريبات الفريق الكروي الأول ..

الخميس 24 أكتوبر ..

❤️💛💙 pic.twitter.com/gAGffZxaeo — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) October 24, 2019

سيبدأ المدرب صاحب الـ40 عامًا المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة مع الفريق، وسيتواجد عسله في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي وسام السويد، سيف حسين، أليماو والخلف، ويكون ثنائي الوسط هما موراليو والعياف، وسيكون المهاجم هو كارلوس ستراندبيرج وخلفه الثلاثي فتوحي، حسن الحبيب وأسانتي.

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله

وسام السويد - سيف حسين- فاجنر أليماو - أسامة الخلف

لويز فيليبي موراليو - فارس العياف

ايرنست أسانتي - حسن الحبيب - إدريس فتوحي