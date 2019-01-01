موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فريق اطلع برة في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد برج العرب أبوابة استضافة مباراة الأهلي ضد فريق أطلع بره، بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، والتي ستقام يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجرياً.

ودع الشياطين الحُمر مسابقة كأس مصر بعد خسارته امام فريق بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، وهذه الهزيمة لم تعد الأولي للقلعة الحمراء امام هذا الفريق خلال هذا الموسم حيث استطاع بيراميدز الفوز على الأهلي فى الدور الاول من الدوري بهدفين دون رد، ثم خسر من نفس الفريق فى مباراة الإياب بهدف دون رد، ليكون الفريق الذي فاز على المارد الأحمر ثلاث مباريات على التوالي فى موسم واحد.

ومن المقرر ان يحصل الأهلي على راحة بعد هذه المباراة ثم يستأنف تدريباته إستعداداً لمباراة العودة امام فريق أطلع بره، حيث حقق الشياطين الحُمر الفوز برباعية نظيفة فى لقاء الذهاب الذي اقيم الاحد الماضي على ملعب برج العرب بالأسكندرية

رسميًا - الأهلي يعلن إقالة لاسارتي ومحمد يوسف يخلفه مؤقتًا

موعد مباراة الأهلي ضد أطلع بره والقنوات الناقلة

ما جناه الأهلي مع لاسارتي - أرقام سلبية تاريخية وحسنة وحيدة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - أطلع بره استاد برج العرب الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية لم يحدد on sport





الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق اطلع برة محمد محمود بسبب الإصابة، بالإضافة إلى التونسي علي معلول لظروف أسرية بعد حصوله على إذن من الجهاز القني، ولابوجد غيابات بسبب الإيقاف

🎥حرص لاعبونا والجهاز الفني والإداري على إقامة حفل وداع لمارتن لاسارتي قبل بدء تمرين اليوم.

🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/4S8ZEUS8g5 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 20, 2019

يخوض المباراة محمد يوسف المدير الفني المؤقت بعد رحيل الأوروجواياني مارتن لاسرتي عن الفريق، وسيعتمد على نفس العناصر الأساسية فى التشكيل، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه كلًا من، محمود وحيد بديلًا للتونسي على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي الوسط سيتواجد حمدي فتحي بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الأمام وليد أزارو.







التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات