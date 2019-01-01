موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فريق اطلع برة في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يخوض الأهلي أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بملاقاة فريق اطلع برة من جنوب السودان، وذلك يوم الجمعة 9 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 8 ذو الحجة 1440 هجرياً، في دور الـ64 من البطولة القارية.

حسم المارد الأحمر القمة 118 لصالحه بعد تحقيق الفوز على حساب الزمالك بهدف دون رد، وحقق الفريق لقب بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، من الجولة الماضية بانتصار على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتفظ الشياطين الحُمر بالدرع بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الفارس الأبيض صاحب المركز الثاني، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

يستعد الأهلي لبداية مشواره الإفريقي للموسم الجديد بداية من الدور التمهيدي بملاقاة فريق اطلع برة من جنوب السودان، وتأتي مشاركة الفريق فى النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال إفريقيا بعد أن حقق لقب دوري جنوب السودان للمرة الثالثة في تاريخه، وستنطلق مباراة الذهاب في التاسع من أغسطس على أن يقام لقاء الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

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موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة والقنوات الناقلة

سيد عبد الحفيظ يثير الجدل حول مستقبل لاسارتي مع الأهلي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة اطلع برة - الأهلي استاد برج العرب الأحد 11 أغسطس 2019،

10 ذو الحجة 1440، 20:00 مصر، 21:00 السعودية براين نسوبوجا ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق اطلع برة محمد محمود بسبب الإصابة، وستكون جميع الأوراق المتبقية جاهزة أمام المدرب مارتن لاسارتي.

سيدخل المدرب الأوروجوياني بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي الوسط سيتواجد حمدي فتحي بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الأمام وليد أزارو.







التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات