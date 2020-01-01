موعد مباراة الأردن ضد العراق، وما هي القنوات الناقلة؟

تعرف على موعد مباراة الأردن ضد العراق الودية، والتي سيستضيفها استاد ذا سفن بالإمارات

مباراة ودية ممتعة تجمع بين المنتخب الأردني والمنتخب العراقي ضن الوديات الدولية.

يستضيف ستاد ذا سفن بالإمارات العربية المتحدة هذا اللقاء الذي يقام يوم الخميس 12/11/2020 الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٢هـ.

وكان هناك العديد من التقارير تشير إلى احتمالية الغاء هذه المواجهة بسبب فيروس كورونا، لكن في الأخير تقرر إقامة اللقاء.

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بالطبع ننتظر آداء ممتع وخالي من التعصب والعنف، حيث أنها مباراة ودية بدون جمهور فستكون بلا أي ضغوطات.

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موعد مباراة الأردن والعراق والقنوات الناقلة

تقام مباراة العراق والأردن يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة