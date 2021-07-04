موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة
يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماني جارينشا بالبرازيل.
فاز المنتخب الأرجنتيني على الإكوادور في ربع النهائي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك بعد أن تأهل من المجموعة الأولى كمتصدر برصيد 10 نقاط.
حصل المنتخب الكولومبي على المركز الثالث في المجموعة الثانية، وواجه أوروجواي في ربع النهائي وفاز بركلات الترجيح 4-2.
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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟
ما هو موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا؟
موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور هو الأربعاء 7 يوليو 2021، على ملعب ماني جارينشا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت مصر، الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا؟
تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الأرجنتين - كولومبيا
|الأربعاء 7 يوليو 2021،
03:00 مصر، 04:00 السعودية
|6,beIN Sports HD Max 5
|ماني جارينشا
التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين
من المتوقع أن يبدأ المدرب سكالوني بالتشكيل الآتي..
التشكيل| 4-3-3
إيميليانو مارتينيز
نيكولاس تاجليافيكو – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتامندي – خوان فويث
رودريجو دي بول – لياندرو باريديس – رودريجو دي بول
نيكولاس جونزاليس – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي
التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا
من المتوقع أن يعتمد المدرب رينالدو رويدا على التشكيل الآتي..
التشكيل | 4-4-2
دافيد أوسبينا
ويليام تيسيو - دافينسون سانشيز - ييري مينا - دانييل مونيوز
لويس دياز - جوستافو كويار - ويلمار باريوس - رافائيل بوري
دوفان زاباتا - لويس مورييل