موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب الأرجنتين أمام منتخب بيرو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينيو، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل منتخب الأرجنتين ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب بيرو، وذلك على الملعب الوطني بليما لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية.

وكان التانجو قد سقط في فخ التعادل مع باراجواي بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة السابعة ويبقى في المركز الثاني، مع انفراد البرازيل بالصدارة برصيد 9 نقاط.

فيما واصل بيرو بدايته الضعيفة لهذه التصفيات وتلقى هزيمة جديدة هذه المرة كانت على يد تشيلي بهدفين نظيفين، ليحتل بذلك المركز الثامن برصيد نقطة واحدة ويبتعد عن المراكز المؤهلة لمونديال قطر.

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في كل الأحوال ستكون مهمة زملاء ليونيل ميسي صعبة، فمنتخب بيرو يقدم كرة رائعة هجومية دائمًا وأبدًا، ومع وجودهم في ملعبهم حتى بغياب الجمهور، لن يقبلوا سوى بتحقيق الثلاث نقاط.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة منتخب الأرجنتين وبيرو وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأرجنتين وبيرو؟

موعد مباراة منتخب الأرجنتين أمام المنتخب البيروفي هو الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020، الموافق 3 ربيع الآخر 1442، على الملعب الوطني بليما.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة الأرجنتين وبيرو على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بيرو - الأرجنتين الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN SPORTS HD الملعب الوطني بليما

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يعتمد المدرب سكالوني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

فرانكو أرماني

نيكولاس أوتامندي - لوكاس مارتينيز - جونزالو مونتيل

نيكولاس جونزاليس - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي بول

لوكاس أوكامبوس - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لبيرو

من المتوقع أن يعتمد المدرب ريكاردو جاريكا على التشكيل الآتي: