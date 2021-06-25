موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين أمام بوليفيا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب أرينا بانتانال، المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا، والتي تجمع بين الأرجنتين وبوليفيا.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني، لتعزيز صدارته للمجموعة، ومواصلة الانتصارات التي حققها في المباراتين الأخيريتين له، والخروج بالنقاط الثلاث أمام بوليفيا.

على الجانب الآخر، بوليفيا ودع البطولة رسميًا بعد تذيله الترتيب دون أي نقطة، بعد لعب ثلاث مباريات، وسيعمل لاعبو المنتخب البوليفي على تقديم مباراة جيدة أمام راقصي التانجو، لحفظ ماء الوجه والخروج بنتيجة إيجابية في البطولة.

جدول مواعيد كوبا أمريكا 2021، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا، في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021؟

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021 هو يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، على ملعب أرينا بانتانال.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - بوليفيا الثلاثاء 29 يونيو 2021،

19 ذو القعدة 1442

02:00 مصر، 03:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 أرينا بانتانال

التشكيل المتوقع للأرجنتين:

التشكيل| 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

تاجليافيكو – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – خوان فويث

دي بول – نيكولاس دومينيجيز – خواكين كوريا

آنخيل كوريا – سيرجيو أجويرو – ليونيل ميسي

#SelecciónMayor Nuevo día de entrenamiento para @Argentina ✅



Trabajos técnicos y futbolísticos en esta mañana gris ⚽️ pic.twitter.com/ArMToU2XNr — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 24, 2021

التشكيل المتوقع بوليفيا:

التشكيل|4-5-1

كارلوس لامبي

إيدسون فلوريس – خايرو كوينتروس – أدريان خوسينو – سافيدرا.

خوان كارلوس أركي – هنري فاكا – جوستينيانو أراوز – راميرو فاكا – رامالو.

مارسيلو مورينو