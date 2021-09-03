موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وما هي القنوات الناقلة للسوبر كلاسيكو التاريخي؟

يستقبل منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني في سوبر كلاسيكو جديد يجمع بين قطبي أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022.

وستحمل المباراة طابعًا ثأريًا، إذ كانت آخر مواجهة بين المنتخبين هي نهائي كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل، وحينها نجحت الأرجنتين بالظفر باللقب بالفوز بهدف نظيف.

في التصفيات، يحتل منتخب البرازيل الصدارة برصيد 21 نقطة وتضمن الصعود بنسبة كبيرة للمونديال المقام في قطر، وكللت انتصاراتها بفوز هام على تشيلي بهدف نظيف.

أما الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي فتأتي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، والفوز على بلاد السامبا من شأنه أن يقرب التانجو خطوة من المونديال القطري.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل؟

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل هو الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 على ملعب أرينا كورينثيانز بمدينة ساو باولو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل؟

تنقل فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي يبدأ قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - الأرجنتين الأحد 5 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 أرينا كورينثيانز

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يعتمد المدرب سكالوني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

إيميليانو مارتينيز

ماركوس أكونا - نيكولاس أوتاميندي - جيرمان بيزيلا - مولينا

جيوفاني لو سيلسو - جويدو رودريجيز - رودريجو دي بول - آنخيل دي ماريا

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:

☝️ 𝐀𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄𝐂𝐄! ☝️@evertonri foi DECISIVO. Entrou no intervalo e mexeu no placar do Brasil. Valeu, craque!



📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/m7OirHmVQO — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021