موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة
يواصل منتخب الأرجنتين حلمه بالتتويج بلقب كوبا أمريكا، ولكنه يصطدم بنظيره الإكوادوري لحساب ربع النهائي بملعب بيدرو لودفيكو الأولمبي بالبرازيل.
ونجح التانجو بقيادة ليونيل ميسي في عبور دور المجموعات بدون هزيمة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة فقط أمام تشيلي.
أما الإكوادور فأتت في المرتبة الرابعة بمجموعتها بعد أن تعادلت في ثلاث مباريات أحدها أمام البرازيل صاحبة الأرض والجمهور، مع الهزيمة في أخرى، وعدم الفوز تمامًا.
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الفائز من هذه المباراة سيضرب موعدًا في نصف نهائي كوبا أمريكا مع الفائز من قمة لاتينية ضخمة أخرى تجمع بين أوروجواي وكولومبيا.
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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور وما هي القنوات الناقلة؟
ما هو موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور؟
موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور هو الأحد الموافق 4 يوليو 2021، على ملعب بيدرو لودفيكو الأولمبي.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت مصر، الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور؟
تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الأرجنتين - الإكوادور
|الأحد 4 يوليو 2021،
03:00 مصر، 04:00 السعودية
|6,beIN Sports HD Max 5
|بيدرو لودفيكو الأولمبي
التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين
من المتوقع أن يبدأ المدرب سكالوني بالتشكيل الآتي:
التشكيل| 4-3-3
إيميليانو مارتينيز
تاجليافيكو – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – خوان فويث
دي بول – نيكولاس دومينجيز – خواكين كوريا
نيكولاس جونزاليس – سيرخيو أجويرو – ليونيل ميسي
التشكيل المتوقع لمنتخب الإكوادور
من المتوقع أن يعتمد المدرب جوستافو ألفارو على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
هيرنان جالينديز
بيرفيس إستوبينان - بيير هينكابي - روبرت أربوليدا - آنخيلو بريسيادو
دييجو بالاسيوس - موسيس كاسكيدو - سيباستيان مينديز - آلان فرانكو
إينير فالنسيا - إدوار بريسيادو