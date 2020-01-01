موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا اللاتينية، وما هي القنوات الناقلة؟

تعود كرة القدم الدولية من جديد في قارة أمريكا اللاتينية بافتتاح الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري على ملعب لا بونبونيرا معقل بوكا جونيورز التاريخي.

وتشير التقارير إلى أن ليونيل ميسي يضع عينه نصب تحقيق المونديال وكوبا أمريكا، وبالتالي فقراره كان واضحًا بأن يُقاتل مع التانجو في الفترة المقبلة في ظل إيمانه بامتلاك المنتخب كوكبة من اللاعبين المميزين في الفترة الراهنة.

منتخب الأرجنتين حلّ ثالثًا في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت العام الماضي، كما يستعد لنفس البطولة في الصيف المقبل بعد أن تم تأجيلها هذا الصيف بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف كرة القدم.

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ومن المهم لبلاد الفضة أن يحظوا ببداية جيدة على صعيد تصفيات المونديال حتى لا تتكرر مأساة التصفيات الماضية، عندما احتاج رفقاء البرغوث إلى القتال في الجولات الأخيرة للوصول إلى روسيا، لذلك فالفوز على الإكوادور مهم للغاية لانطلاقة مريحة مبشرة.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور؟

تقام مباراة الأرجنتين والإكوادور يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020، الموافق 22 صفر 1442 هجريًا على ملعب لا بونبونيرا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة وعشر دقائق صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور؟

تنقل فعاليات تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا اللاتينية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول لمباراة الأرجنتين والإكوادور والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - الإكوادور لا بونبونيرا الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

2:10 مصر، 3:10 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين؟

يتوقع أن يعتمد سكالوني على تشكيلته المعتادة، ولكن بتغيير حراسة المرمى لتذهب إلى المتألق إمليانو مارتينيز، وفي خط الدفاع أوتامندي وبازيلا، وفي الجبهة اليُسرى يتواجد تاجليافيكو وفويث في الجبهة اليُمنى.

#SelecciónMayor A dos días de que comience el camino hacia el Mundial de #Qatar2022, hacemos un racconto de los estrenos de @Argentina en #Eliminatorias 🇦🇷🌎



📝 https://t.co/320imauqSh pic.twitter.com/Z3uDgvKAbb — Selección 🇦🇷 (@Argentina) October 6, 2020

أما منتصف الملعب فسيكون بقيادة الثنائي باريديس ورودريجو دي بول وجيوفاني لو سيلسو، وفي الهجوم الثنائي ليونيل ميسي والمتألق لاوتارو مارتينيز.

التشكيل | 4-4-2

إمليانو مارتينيز

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بازيلا - خوان فويث

جيوفاني لو سيلسو - رودريجو دي بول - لياندرو باريديس - لوكاس أوكامبوس

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب الإكوادور؟

يتوقع أن يلعب منتخب الإكوادور بطريقة دفاعية (4-5-1) لمواجهة فارق الإمكانيات مع منتخب الأرجنتين.

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🔗Nota completa: https://t.co/xr6WP8yNRa pic.twitter.com/Rms5FwpfMN — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) October 6, 2020

التشكيل المتوقع ينطوي على أورتيز في حراسة المرمى ومن أمامه قلبين دفاع بقيادة أيمار وفي منتصف الملعب مينديز وسموزا وفي خط الهجوم إسترادا.