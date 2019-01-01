موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي الودية، القنوات الناقلة لها وما هو التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين؟

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة ودية جديدة، وهذه المرة أمام منتخب لاتيني آخر قوي، عندما يلتقي بمنتخب أوروجواي مساء الإثنين 18 نوفمبر 2019، الموافق 21 ربيع الأول 1441 هجريًا في تل أبيب.

وتُعد هذه هي المباراة الثانية لكتيبة المدرب سكالوني في هذا التوقف الدولي، إذ كانت الأولى أمام منتخب البرازيل على الأراضي السعودية، وقد انتصر فيها التانجو بهدف نظيف من توقيع الأسطورة ليونيل ميسي.

في الوقت نفسه فإن منتخب أوروجواي هو الآخر يدخل موقعة الأرجنتين وهو منتصر على المجر في مباراة ودية أيضًا انتهت بهدفين لهدف أُقيمت على ملعب بوشكاش في العاصمية المجرية بودابيست.

المباراة مهمة لكلا الفريقين حيث يستعدان لبدء تصفيات بطولة كأس العالم 2022، إلى جانب استعدادهما لبطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام استثنائيًا في الصيف المقبل تمهيدًا لأن تقام في السنوات الفردية مرة أخرى.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والغيابات لكلا المنتخبين..

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موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأرجنتين - أوروجواي بلومفيلد آرينا الإثنين 18 نوفمبر 2016،

21 ربيع الأول 1441،

21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيع السعودية لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع للأرجنتين

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بالتأكيد سوف يفتقد المنتخب الأرجنتيني لبعض النجوم بسبب قرارات فنية من المدرب سكالوني، ويأتي على رأس هذه الأسماء ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان المتألق، إلى جانب آنخيل دي ماريا زميله، عدا ذلك فالتانجو كامل العدد أمام أوروجواي.

وسيلعب سكالوني بتشكيلته المعتادة وعلى رأسها ليونيل ميسي، فسيكون في حراسة المرمى أندرادا ومن أمامه رباعي فويث وبازيلا وأوتاميندي وتاجليافيكو، مع منتصف ملعب مكون من الثلاثي باريديس ودي باول ولو سيلسو، وخط هجومي يقوده ميسي ومارتينيز وأكامبوس.

التشكيل | 4-3-3

استيبان أندرادا

ماركوس فويث - نيكولاس أوتاميندي - جيرمان بازيلا - نيكولاس تاجليافيكو

رودريجو دي باول - ليوناردو باريديس - جيوفاني لو سيلسو

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - لوكاس أكامبوس





الغيابات والتشكيل المتوقع لأوروجواي

لا توجد غيابات تذكر في قائمة منتخب أورجواي، حيث سيدخل المنتخب المباراة وهو كامل العدد بكافة نجومه وعلى رأسهم الثنائي إيدينسون كافاني ولويس سواريز.

يتوقع أن يخوض المدرب أوسكار تاباريز المباراة بتشكيل متوازن يعتمد فيه على طريقته المعتادة (4-4-2)، فسيتواجد في حراسة مرمى موسيليرا مع خط دفاع مكون من جودين وكوستاس وجونزاليز وفينا، مع منتصف ملعب بقيادة بيتناكور وفالفيردي، وخط هجومي مكون من لوزانو ورودريجيز إلى جانب كافاني وسواريز.

التشكيل | 4-4-2