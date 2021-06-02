موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب الأرجنتين أمام ضيفه منتخب تشيلي في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، والقنوات الناقلة

يستقبل منتخب الأرجنتين على ملعبه أونيكو مادري دي سيودايس نظيره التشيلي، في مباراة هامة تجمع بينهما بالجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة "بروفة" للقمة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي نقلت من الأرجنتين وكولومبيا إلى البرازيل بسبب فيروس كورونا.

الأرجنتين تقدم واحدة من أفضل التصفيات منذ مدة طويلة، حيث تحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، ولم تتلق كتيبة المدرب سالكوني أي هزائم حتى اللحظة.

أما تشيلي فلم تبدأ بصورة مثالية، حيث فازت في مباراة وحيدة وخسرت 2 مع التعادل في واحدة، لتحتل المركز السادس بأربع نقاط وتُنصِّب مارتن لاساراتي مدربًا لها بعد ذلك.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة منتخب الأرجنتين وتشيلي؟

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي هو يوم الجمعة الموافقة 4 يونيو 2021، الموافق 23 شوال 1442 هجريًا، على ملعب أونيكو مادري دي سيودايس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب الأرجنتين وتشيلي؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة الأرجنتين وتشيلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - تشيلي الجمعة 4 يونيو 2021،

23 شوال 1442،

02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 Premium أونيكو مادري دي سيودايس

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

من المتوقع أن يعتمد المدرب سكالوني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتاميندي - لوكاس مارتينيز - جونزالو مونتيلي

نيكولاس جونزاليس - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي بول

لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لمنتخب تشيلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارتن لاسارتي على التشكيل الآتي:

🇨🇱⚽ Quisiéramos decir muchas cosas sobre Jean, pero no nos cabe en un tweet lo importante que ha sido para #LaRoja



🥳 Solo queda decir: ¡Feliz cumple, Bose querido!#VamosChile #VamosLaRoja pic.twitter.com/AdC2aM2EGK — Selección Chilena (@LaRoja) June 1, 2021