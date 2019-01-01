موعد مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي ضمن وديات المنتخبات، والتي ستقام على ملعب الأمودومي، المتحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف ملعب الأمودومي بالولايات المتحدة الأمريكية مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره المكسيك، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، وستقام المباراة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 12 محرم 1441 هجرياً.

تعادل منتخب الأرجنتين امام نظيره تشيلي فى مباراة ودية اقيمت على ملعب لوس انجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح منتخب راقصي التانجو في حصد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا لهذا العام بعد التغلب على حساب زملاء آرتورو فيدال بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير بعد طرد القائد ليونيل ميسي في الشوط الأول، ولم يقدم المنتخب الأرجنتين المستوى المطلوب في هذه النسخة، والبداية كانت من دور المجموعات، بهزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

على الجانب الأخر،خاض المنتخب المكسيكي مباراتان وديتان وكانت امام منتخب هايتي وخسروا بهدف دون رد ثم ألتقي مع الولايات المتخدة وحقق الأنتصار بهدف دون رد، لم يستطيع المنتخب المكسيكي التأهل إلى بطولة كوبا امريكا 2019، ويسعي الفريق لتقديم عرض رائع وتحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب الأرجنتيني.

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موعد مباراة الأرجنتين ضد المكسيك والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأرجنتين - المكسيك الأمودومي الجمعة 10 سبتمبر 2019 ميلادياً،

11 محرم 1441، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع للأرجنتين

يستمر غياب ليونيل ميسي قائد "الألبيسيليستي" عن مباراة المكسيك الودية بسبب الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر من قل اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم،بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا، ويغيب ايضًا الثنائي أنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو لأسباب فنية.

سيواصل ليونيل سكالوني الاعتماد على طريقته المعتادة في اللقاء ضد المكسيك، لكن بالطبع سيكون هناك بعض التغيير في الأسماء المتواجدة بالتشكيل لغياب بعض العناصر وتجربة الأخرى.

التشكيل | 4-3-3

فرانكو أرماني

نيكولاس تاليافيكو -نيكولاس أوتاميندي - خيرمان بيزيلا - جابرييل ميركادو

جيوفاني لو سيلسو - ليوناردو باريديس - رودريجو دي باول

خواكين كوريا - لاوتارو مارتينيز - باولو ديبالا



