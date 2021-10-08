موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب بلجيكا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، والقنوات الناقلة.

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو قمة منتخب إيطاليا أمام منتخب بلجيكا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتوقفت سلسلة انتصارات إيطاليا على يد إسبانيا في نصف النهائي بعد الخسارة من لا روخا بهدفين لهدف، ليسقط بطل أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

أما بلجيكا فرغم الأداء المذهل في الشوط الأول أمام فرنسا بنصف النهائي، فخسروا تقدمهم بهدفين لتسكن شباك تيبو كورتوا ثلاثية وودعوا بطولة كانت بالمتناول.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا أمام بلجيكا وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا؟

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا لتحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية هو الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري الأمم الأوروبية 2021 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع مباراة إيطاليا وبلجيكا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - بلجيكا الأحد 10 أكتوبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع لإيطاليا

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مانشيني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - أليساندرو باستوني - جورجيو كيليني - جيوفاني دي لورينزو

ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

فيدريكو كييزا - فيدريكو بيرنارديسكي - لورينزو إنسيني

التشكيل المتوقع لبلجيكا

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مارتينيز على التشكيل الآتي:

Support charity and make an offer for the shirts of our Devils. ➡️ https://t.co/cU4QYFpr5h pic.twitter.com/fRw4HLldHW — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 8, 2021