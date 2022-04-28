موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفًا، ثقيلًا على إيسترن كومباني، في ستاد المقاولون العرب، في لقاء ضمن الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

الزمالك سيعمل على مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الاتحاد السكندري والمصري، لمواصلة التربع على صدارة الدوري المصري، في انتظار نهاية المباريات المؤجلة للأهلي.

على الجانب الآخر يعاني إيسترن كومباني بشكل كبير هذا الموسم، ويتذيل ترتيب الدوري وسيطمح للخروج أمام الفارس الأبيض بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك، ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ 17 من الدوري المصري 2021-22، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني؟

موعد مباراة الزمالك والمصري هو يوم الأحد 1 مايو 2022 في ستاد المقاولون العرب

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومباني؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومباني هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.