موعد مباراة إنجلترا ضد كوسوفو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إنجلترا ضد كوسوفو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لهذه المباراة..

عمر خليل

سيكون منتخب إنجلترا على موعد سهل مساء يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، الموافق 20 ربيع الأول 1441 هجريًا، عندما يحل ضيفًا على منتخب كوسوفو، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فاضيل فوكري ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

المنتخب الإنجليزي قد حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه مونتيجرو بسبعة أهداف نظيفة، ليضمن بذلك المشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، مما يجعل مباراة كوسوفو بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لكتيبة المدرب جاريث ساوثجيت.

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في الوقت نفسه، فإن المباراة فقدت قيمتها بالنسبة لأصحاب الأرض والذين يقدموا تصفيات كبيرة وقد جذبوا تعاطف الجميع مع ما يقدمونه من أداء، وذلك بعد الهزيمة من التشيك بهدفين لهدف، لتتحول مباراة إنجلترا بالنسبة لهم إلى مباراة دون أهمية تذكر سوى ترك ذكرى للتاريخ.

منتخب إنجلترا لديه من النقاط حاليًا 18 نقطة ونأى بنفسه عن الصراع مع الآخرين، في الوقت الذي يمتلك فيه منتخب التشيك 15 نقطة، بينما لدى منتخب كوسوفو بعد الهزيمة 11 نقطة.

وبالتالي يتوقع أن تكون المباراة شرفية أكثر منها هامة على الصعيد الفعلي بالنسبة لكلا الفريقين، فقد يلجأ ساوثجيت للاعتماد على لاعبين شباب من أجل الحفاظ على الكبار من شرور الإصابات والإجهاد.

بينما على الطرف الآخر سيحاول منتخب كوسوفو أن يترك بصمة أكبر للذكرى من خلال الانتصار على منتخب بحجم إنجلترا، وهو نفس المنتخب الذي عانى ضد كوسوفو منذ بضعة أشهر وانتصر عليه بشق الأنفس بخمسة أهداف لثلاثة.

الآن نتعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة إنجلترا وكوسوفو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كوسوفو - إنجلترا فاضيل فوكوري الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لإنجلترا

تعرض معسكر منتخب إنجلترا لهزات عنيفة كان بطلاها جو جوميز ورحيم ستيرلينج الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي لمواجهة الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020، وسيغيب منتخب الأسود الثلاثة باركلي وديلف وهيتون بداعي الإصابة.

سيبدأ المدرب ساوثجيت بطريقة (4-3-3) وسيدفع ببيكفورد في حراسة المرمى وأمامه الرباعي تريبييه وماجواير ومينجس وتشيلويل، وسيتواجد الثلاثي وينكس ورايس وتشامبرلين في الوسط، وأمامهم سانشو وكين وراشفورد.

التشكيل | 4-3-3

جوردان بيكفورد

بن تشيلويل - تيرون مينجس - هاري ماجواير - كيران تريبييه

أليكس أوكسليد تشامبرلين - ديكلان رايس - هاري وينكس

ماركوس راشفورد - هاري كين - جادون سانشو

الغيابات والتشكيل المتوقع لكوسوفو

لا يُعاني منتخب كوسوفو من أي غياب، ويفترض أن يدخل المباراة كامل العدد وغير منقوص من أي من نجومه.

يتوقع أن يعتمد المدرب السويسري تشالانديس على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يعتمد فيه على طريقته المتوازنة بين الهجوم والدفاع ويعتمد أيضًا على نجمه وهدافه أتيدهي نوهيو.

التشكيل | 4-2-3-1

أريجانيت موريتش

ميرجيم فوجفودا - أمير رحماني - فيدان أليتي - بينيامين كولولي

فالون بيريشا - أنيل راشكاج

ميلوت ريشكا - بيرسانت كيلنا - إيدون زيجروفا

أتيدهي نوهيو