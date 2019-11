موعد مباراة إنجلترا ضد كوسوفو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

سيكون منتخب إنجلترا على موعد سهل مساء يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، الموافق 20 ربيع الأول 1441 هجريًا، عندما يحل ضيفًا على منتخب كوسوفو، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فاضيل فوكري ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

المنتخب الإنجليزي قد حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه مونتيجرو بسبعة أهداف نظيفة، ليضمن بذلك المشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، مما يجعل مباراة كوسوفو بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لكتيبة المدرب جاريث ساوثجيت.

استبعاد سترلينج من مباراة مونتينيجرو واللاعب يرد على أزمته مع جوميز

في الوقت نفسه، فإن المباراة فقدت قيمتها بالنسبة لأصحاب الأرض والذين يقدموا تصفيات كبيرة وقد جذبوا تعاطف الجميع مع ما يقدمونه من أداء، وذلك بعد الهزيمة من التشيك بهدفين لهدف، لتتحول مباراة إنجلترا بالنسبة لهم إلى مباراة دون أهمية تذكر سوى ترك ذكرى للتاريخ.

منتخب إنجلترا لديه من النقاط حاليًا 18 نقطة ونأى بنفسه عن الصراع مع الآخرين، في الوقت الذي يمتلك فيه منتخب التشيك 15 نقطة، بينما لدى منتخب كوسوفو بعد الهزيمة 11 نقطة.

وبالتالي يتوقع أن تكون المباراة شرفية أكثر منها هامة على الصعيد الفعلي بالنسبة لكلا الفريقين، فقد يلجأ ساوثجيت للاعتماد على لاعبين شباب من أجل الحفاظ على الكبار من شرور الإصابات والإجهاد.

بينما على الطرف الآخر سيحاول منتخب كوسوفو أن يترك بصمة أكبر للذكرى من خلال الانتصار على منتخب بحجم إنجلترا، وهو نفس المنتخب الذي عانى ضد كوسوفو منذ بضعة أشهر وانتصر عليه بشق الأنفس بخمسة أهداف لثلاثة.

الآن نتعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة..

غضب في معسكر إنجلترا من ساوثجيت وجوميز يظهر بكدمة في وجهه

تعرض معسكر منتخب إنجلترا لهزات عنيفة كان بطلاها جو جوميز ورحيم ستيرلينج الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي لمواجهة الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020، وسيغيب منتخب الأسود الثلاثة باركلي وديلف وهيتون بداعي الإصابة.

...1️⃣8️⃣...1️⃣9️⃣...2️⃣0️⃣!



The #ThreeLions were looking sharp in today's training session at @StGeorgesPark 👌 pic.twitter.com/kfHF3pk276