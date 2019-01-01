موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة..

عمر خليل

يسعى منتخب إنجلترا لحسم مسألة تأهله لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب بلغاريا في المباراة المقرر لها يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 15 صفر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عن المجموعة الأولى في التصفيات على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني بالعاصمة صوفيا.

ولا يُتوقع أن تشكل هذه المباراة صعوبة على منتخب إنجلترا، ولكن أهميتها تكمن في أنها ستكون البوابة لحسم تأهل منتخب الأسود الثلاثة إلى اليورو المقبل من دون الدخول في حسابات أو دوامات رقمية مع منافسيه.

إنجلترا تتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما حققت 4 انتصارات ولديها من النقاط 12 نقطة ثم يأتي بعدها منتخب التشيك بـ 9 نقاط ثم كوسوفو في المركز الثالث بـ 8 نقاط مما يجعل الانتصار في مباراة بلغاريا في غاية الأهمية لكتيبة المدرب ساوثجيت من أجل تفادي أي صعوبات محتملة في المجموعة.

على الجانب الآخر فيُعد منتخب بلغاريا هو الحلقة الأضعف في المجموعة، إذ حقق نقطتين فقط من خمس مباريات خاضها وفشل في تحقيق أي انتصار، مما يُعزز فرص منتخب إنجلترا في الانتصار بسهولة ودون تعقيدات.

في هذا الموضوع نرصد وإياكم موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إنجلترا - بلغاريا ملعب فاسيل ليفسكي الوطني الإثنين 14 أكتوبر 2019 ،

15 صفر 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beINSPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا

استدعى المدرب جاريث ساوثجيت 25 لاعبًا لمباراتي التشيك وبلغاريا، وأبرز المنضمين حديثًا هو موهبة تشيلسي فوكويو توموري مع عودة تومي أبراهام للقائمة مجددًا، مع استمرار وجود القوة الضاربة هجوميًا بوجود جادون سانشو وهودسون وماركوس راشفورد وموهبة تشيلسي ماسون مونت وغيرهم.

التشكيل | 4-3-3

جوردن بيكفورد

ألكسندر أرنولد هاري ماجواير مايكل كيين بن شلويل

جوردان هيندرسون نيكلان رايس باركلي