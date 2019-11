موعد مباراة إنجلترا ضد الجبل الأسود، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

يفتح استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن أبوابه لاستضافة مباراة هامة بين إنجلترا والجبل الأسود يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ عن التشيك، و4 نقاط عن كوسوفو، وكانت آخر مباريات منتخب الأسود الثلاثة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 ضد بلغاريا وفاز بها بنصف دستة أهداف، وسيحتاج زملاء هاري كين إلى الفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للنهائيات العام القادم.

استبعاد سترلينج من مباراة مونتينيجرو واللاعب يرد على أزمته مع جوميز

لا يوجد أمل لمنتخب الجبل الأسود في التأهل ليورو 2020، فحتى الآن لم يجمع إلا 3 نقاطٍ فقط من 7 مبارياتٍ خاضهم، ليتواجد في المركز الرابع والقبل الأخير بفارق الأهداف عن المنتخب البلغاري، لكنه سيسعى للفوز على إنجلترا لتحقيق نتيجة تاريخية بالفوز أو حتى التعادل.

غضب في معسكر إنجلترا من ساوثجيت وجوميز يظهر بكدمة في وجهه

تعرض معسكر منتخب إنجلترا لهزات عنيفة كان بطليها جو جوميز ورحيم ستيرلينج الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي لمواجهة الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020، وسيغيب منتخب الأسود الثلاثة باركلي وديلف وهيتون بداعي الإصابة، كذلك سيغيب هندرسون للإيقاف.

