موعد مباراة إنجلترا ضد التشيك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إنجلترا ضد التشيك في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتتح ملعب إدين أرينا أبوابه لاستضافة مباراة بين إنجلترا والتشيك، وذلك يوم الجمعة القادم 22 مارس 2019 ميلاديًا، الموافق 15ربيع الأول 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب كوسوفو بنتيجة (5-3)، وذلك في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق على ملعب ويمبلي، فى الجولة الرابعة من التصفيات، حيث يحتل منتخب الأسود الثلاثة المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بعد أن خاضوا 4 مباريات، حققوا الفوز بالعلامة الكاملة.

يأتي منتخب التشيك في المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، في دوري الأمم الأوروبية، وسيسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستقام على ملعبه ووسط جماهيرو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستقام في 13 دولة مختلفة وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.

ستيرلينج: لن أعتبر خط هجوم إنجلترا رائعاً إلا في حالة واحدة

موعد مباراة إنجلترا ضد التشيك والقنوات الناقلة

ساوثجيت يرد على رئيس الاتحاد البلغاري وأزمة أبراهام

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة التشيك - إنجلترا استاد إدين أرينا الجمعة 11 أكتوبر 2019 ،

12 صفر1441،

20:45 بتوقيت مصر ، 21:45 بتوقيت السعودية لم يحدد 1 beIN SPORTS HD





الغيابات والتشكيل المتوقع لإنجلترا

سيفتقد المنتخب الإنجليزي فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون بسبب الإصابة، بالأضافة إلىجيمس ماديسون، لاعب وسط ليستر سيتي لنفس السبب،وستكون كل الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب ساوثجيت لإختيار التشكيل الأمثل لهذه المواجهة .

سيعتمد المدرب الإنجليزي على نفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بظهير ليفربول آرنولد، وسيعوض غياب الظهير الأيسر لوك شو بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي، وسيدفع بهاري كين ورحيم ستيرلينج بالإضافة إلى ماركوس راشفورد لقيادة خط الهجوم في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-3-3

جوردان بيكفورد

بن تشيلويل - هاري ماجوير - مايكل كين - أليكساندرآرنولد

جوردان هيندرسون - ديكلان رايس- روس باركلي

رحيم ستيرلينج - هاري كين - ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع للتشيك

لن يغيب عن منتخب التشيك في اللقاء ضد إنجلترا أي لاعب للإصابة، وسيكون الفرق كامل العدد وجميع الأوراق متاحة أمام المدرب ياروسلاف شيلهاف لخوض هذه المباراة القوية.

سيواصل المدرب صاحب الـ57 عامًا الاعتماد على طريقته المعتادة، وسيدفع ماريك سوتشي وكلوستاكا في مركز قلب الدفاع وسيعتمد على بارتيك شيك ليتولى قيادة هجوم الفريق.

التشكيل | 4-2-3-1