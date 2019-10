موعد مباراة إنجلترا ضد التشيك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتتح ملعب إدين أرينا أبوابه لاستضافة مباراة بين إنجلترا والتشيك، وذلك يوم الجمعة القادم 22 مارس 2019 ميلاديًا، الموافق 15ربيع الأول 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب كوسوفو بنتيجة (5-3)، وذلك في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق على ملعب ويمبلي، فى الجولة الرابعة من التصفيات، حيث يحتل منتخب الأسود الثلاثة المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بعد أن خاضوا 4 مباريات، حققوا الفوز بالعلامة الكاملة.

يأتي منتخب التشيك في المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، في دوري الأمم الأوروبية، وسيسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستقام على ملعبه ووسط جماهيرو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستقام في 13 دولة مختلفة وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.

ستيرلينج: لن أعتبر خط هجوم إنجلترا رائعاً إلا في حالة واحدة

ساوثجيت يرد على رئيس الاتحاد البلغاري وأزمة أبراهام

سيفتقد المنتخب الإنجليزي فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون بسبب الإصابة، بالأضافة إلىجيمس ماديسون، لاعب وسط ليستر سيتي لنفس السبب،وستكون كل الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب ساوثجيت لإختيار التشكيل الأمثل لهذه المواجهة .

This is brilliant! 🙌 @tammyabraham and @fikayotomori_ on their journey to the #ThreeLions .