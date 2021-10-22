موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام إنتر على ملعب جوزيبي مياتزا بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب جوزيبي مياتزا، مباراة هامة وقوية، من قمم الكرة الإيطالية، تجمع بين إنتر ويوفنتوس، لحساب مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

إنتر صاحب الأرض في المباراة المرتقبة، سيعمل على تعويض خسارته الأخيرة أمام لاتسيو، والخروج بنقاط المباراة كاملة أمام السيدة العجوز، من أجل الاقتراب من الصدارة.

على الجانب الآخر، يوفنتوس تحت قيادة أليجري يريد مواصلة الانتصارات والنجاحات، لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إنتر ويوفنتوس والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر ويوفنتوس؟

موعد مباراة يوفنتوس وروما هو الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 يتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - يوفنتوس الأحد 24 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب جوزيبي مياتزا

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

بيرنارديسكي - رودريجو بينتانكور – مانويل لوكاتيلي - كوادرادو

فيدريكو كييزا – ألفارو موراتا

تشكيل إنتر المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار – ستيفن دي فراي – أليساندرو باستوني

ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – إيفان بريسيتش

لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو